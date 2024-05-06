ضمن فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب في مركز أكسبو الشارقة ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الخامسة عشرة، التقى جمهور المؤتمر من الرسامين والمهتمين بمجال الرسوم المتحركة بمصمم الأنيميشن الياباني جونيتشي هاياما، أحد أشهر فناني الرسوم المتحركة في العالم، وصاحب الثلاثين عامًا من الخبرة في مجال الأنيميشن، والمعروف بأعمال مثل "سيف النار – قبضة نجم الشمال" و"مغامرات جوجو العجيبة"، بالإضافة إلى عشرات الأفلام والمسلسلات الرسوم المتحركة التي قام هاياما برسمها وتصميمها وتحريك شخصياتها.

استهل جونيتشي هاياما الورشة بالإجابة عن بعض الأسئلة حول بداياته، حيث أدهش هاياما الحضور بأنه لم يدرس الرسم في أي كلية معروفة، بل اكتسب خبرته من الحياة، وقال: "في بدايتي أردتُ الالتحاق بكلية مهنية لتعلم الرسم، لكن كان لأحد أصدقائي المقربين أخٌ يعمل بمجال الرسوم المتحركة، وقد عرفني صديقي عليه، وهو الذي أدخلني هذا المجال، قبلها كنتُ فقط أتابع دروس الرسم التي أعطيت لنا في المدرسة الثانوية".

بدأ جونيتشي هاياما الورشة بالإجابة عن بعض الأسئلة حول بداياته، حيث أدهش الحضور بكونه لم يدرس الرسم في أي كلية معروفة، بل اكتسب خبرته من الحياة، قائلا: "في بداياتي، أردت الانضمام إلى كلية مهنية لتعلم الرسم، ولكن أحد أصدقائي المقربين كان له أخٌ يعمل في مجال الرسوم المتحركة، وقد عرفني صديقي عليه، وهو الذي دخلني إلى هذا المجال، قبل ذلك، كنت فقط أتابع دروس الرسم التي أُعطيت لنا في المدرسة الثانوية".

خلال الورشة التي استمرت 75 دقيقة، رسم جونيتشي هاياما مجموعة من أبطال الأنيميشن المشهورين عالميًا، الذين عمل عليهم خلال مسيرته المهنية، مثل "يوغو موتو"، و"جوتارو جوجو"، و"كينشيرو" من سلسلة المانغا الأشهر "سيف النار".

وأثناء رسمه لهؤلاء الأبطال وعرض الكاميرا الرأسية لطريقة الرسم على الشاشة الكبيرة للجمهور، شارك هاياما العديد من النصائح الهامة للمبتدئين في مجال الرسوم المتحركة ورسامي الكاريكاتير، قال: "دعكم من مسألة التقنيات والأدوات وغيرها، أهم شيء عليكم هو أن ترسموا ما تحبونه. كل شيء يأتي بالممارسة بعد ذلك".



وعن أصعب ما واجهه خلال عمله كرسام ومخرج أنيميشن أكد: "أكثر شخصية أرهقتني في العمل عليها كانت يوغموتو، فالعمل على شخصيات ذات عيون واسعة صعب للغاية، والأصعب حين تكون ملابسها مليئة بالتفاصيل".

خلال النصف الثاني من الورشة، شارك هاياما العديد من النصائح والتفاصيل مع المشاركين المهتمين بمجال الرسوم المتحركة، موضحًا النقاط الأساسية والتقنيات الضرورية لإبراز جماليات الشخصيات المرسومة وأهميتها في السرد البصري عند عملية التحريك، بدءًا من الحركات الأساسية مثل المشي والجري، وصولًا إلى الوضعيات الرياضية المعقدة.

وتابع: "ما يجب أن تأخذوه في الاعتبار عند رسم أبطالكم هو دراسة الحركة الطبيعية للجسم، وتأمل النماذج الحية، ومعرفة تفاصيل الجسد الإنساني، والتعبيرات الوجهية بشكل جيد، لأن ذلك سيمكنكم من رسم حركات أكثر واقعية وتعبيرات أكثر تفصيلاً لشخصياتكم.

وأضاف :"عليكم بمتابعة سلاسل الأنيميشن القديمة ودراستها جيدًا لتطوير أسلوبكم الخاص"، في نهاية الورشة، قام هاياما بتقييم الشخصيات التي رسمها المشاركون وقدم نصائح بناءة وتوجيهات فنية لكل مشارك.