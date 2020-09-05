كامل الوزير: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات قبل عامين

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أكد وزير النقل كامل الوزير، حرص الوزارة على تطوير مرفق السكك الحديدية دون زيادة التكلفة على المواطن وتحريك أسعار التذاكر خلال العامين الجاري والمقبل على أقل تقدير.

وقال الوزير، خلال استقباله 30 جرارا أمريكيا جديدا بميناء الإسكندرية، إن الهيئة تسعى لتعظيم مواردها من خلال زيادة نسبة الهيئة من نقل البضائع لتصبح 5% بدلا من 1% في عام 2024.

وتابع الوزير قائلا: قولا واحدا لن يتم زيادة أسعار التذاكر على المواطنين خلال الفترة المقبلة، فقط على الراكب أن يدفع قيمة التذكرة الحالية لمنع تكبد الهيئة خسائر أكثر.

وأردف بأنه لن يتم التفكير في زيادة الأسعار إلى بعد تطوير جميع قطارات السكة الحديد وتقديم خدمة ترضى جميع الركاب.