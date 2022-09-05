ارتفاع أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين في بداية تعاملات الأسبوع الجديد، في ظل توقعات بقرار من تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط خفض الإنتاج، وتزايد حدة أزمة الطاقة الأوروبية، بعد قرار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تبني خطة لوضع سقف لسعر النفط الخام الروسي.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، إلى حوالي 89 دولارا للبرميل بعد تراجعه خلال الأسبوع الماضي بنحو 7%، على خلفية المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الطاقة بسبب إجراءات الإغلاق في الصين.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في تجمع أوبك بلس ستجتمع في وقت لاحق من اليوم لمراجعة السياسة الإنتاجية، في ظل مؤشرات إلى اعتزام الدول خفض الإنتاج للمحافظة على أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.



يذكر أن سعر الخام في السوق العالمية تراجع بنحو الربع منذ أوائل يونيو الماضي، مع تباطؤ الاقتصاد العالمي واتجاه البنوك المركزية العالمية إلى زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم الذي اشتعل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي.



وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت روسيا وقف ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى بدعوى اكتشاف تسريب فيه، وذلك بعد ساعات من قرار وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع سقف لسعر النفط الروسي.



وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% إلى 88.69 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 2.2% إلى 95.07 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.