تسجيل 303 إصابات جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسى

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 303 إصابات جديدة محلية بمرض كوفيد-19، منها 105 في إقليم سيتشوان و 64 في التبت.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 1249 شخصا حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم الأحد من بينهم 452 في التبت، و 162 في هيلونججيانج و 95 في تشينغهاي و 93 في لياونينج.

وقالت اللجنة إن 320مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الأحد من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 233 ألفا و 604 حالات.

ولم يشهد يوم الأحد أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.