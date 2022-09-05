 تسجيل 303 إصابات جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسى - بوابة الشروق
الإثنين 5 سبتمبر 2022 9:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

تسجيل 303 إصابات جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسى


نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 8:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 8:41 ص

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 303 إصابات جديدة محلية بمرض كوفيد-19، منها 105 في إقليم سيتشوان و 64 في التبت.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 1249 شخصا حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم الأحد من بينهم 452 في التبت، و 162 في هيلونججيانج و 95 في تشينغهاي و 93 في لياونينج.

وقالت اللجنة إن 320مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الأحد من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 233 ألفا و 604 حالات.

ولم يشهد يوم الأحد أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك