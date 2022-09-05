دورتموند يبدأ مشواره في دوري الأبطال في غياب بينو جيتينز

تأكد غياب النجم الشاب جيمي بينو جيتينز عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عندما يستهل الفريق مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة كوبنهاجن الدنماركي غدا الثلاثاء.

كذلك تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة دونيل مالين وكريم أديمي في المباراة الأولى لدورتموند بدوري الأبطال.

وتعرض بينو جيتينز /18 عاما/ لخلع في الكتف خلال المباراة التي انتهت بفوز دورتموند على هوفنهايم 1 / صفر يوم الجمعة الماضي، وقال المدير الفني إيدين تيرزيتش اليوم الاثنين إنه "لا يزال ينتظر التشخيص النهائي لمعرفة ما إذا كان يمكن علاج الإصابة أم أن اللاعب سيحتاج لعملية جراحية."

وأضاف تيرزيتش :"مالين وأديمي يكثفان جهدهما، لكن من المحتمل ألا يكونا متاحين للمشاركة في مباراة الغد."

ويعد كوبنهاجن المرشح الأقل حظا في المجموعة السابعة التي تضم أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي وأشبيلية الإسباني، لكن تيرزيتش حذر من الاستهانة بالمنافس في مباراة الغد.

وقال تيرزيتش :"شاهدنا كل المباريات هذا الموسم. وتحدثت مع الدنماركي مايك تولبيرج مدرب فريق تحت 19 عاما لدينا بشأن الفريق المنافس. لديهم مزيج جيد من الخبرة والشباب إلى جانب الحماس."