شيفرون تسعى إلى حل لمخاطر إضراب محتمل في أستراليا يهدد إمدادات الغاز الطبيعي المسال

قال كولين بارفيت، نائب رئيس العمليات الوسطى في شركة "شيفرون" الأمريكية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج اليوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى إلى "إيجاد حل مربح لجميع الأطراف: شيفرون والعاملين وأسواق الغاز".

وأضاف بارفيت، على هامش مؤتمر "غازتك" الذي تستضيفه سنغافورة: "ندرك أن الحل يجب أن يكون مفيدا للعاملين، ولنا، ولأسواق الطاقة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بارفيت إن شيفرون والعاملين يجرون "محادثات وحوارات نشطة في الوقت الحالي".

وأضاف أن أسواق الغاز الطبيعي المسال "تتمتع حاليا بإمدادات أفضل بكثير مما كانت عليه قبل عام".

وأوضح بارفيت، في مقابلة منفصلة، إن الشركة لم تقم حتى الآن بإلغاء أو تأجيل أي شحنات من الغاز الطبيعي المسال جراء التهديد بحدوث اضطرابات تنجم عن الإضراب عن العمل.

يذكر أن أي إضراب عمالي في أستراليا يمكن أن يخفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية بنسبة 10%.

وفي حين تعتمد أوروبا على استيراد الغاز المسال من أستراليا، سيكون عليها الدخول في منافسة مع الدول الأخرى المستهلكة للغاز في آسيا من أجل ايجاد بديل للغاز الأسترالي.

ويبحث عمال منشآت الغاز الأسترالية التابعة لشركة شيفرون الأمريكية تنظيم إضراب أيضا.