أعضاء مملكة «يسر-ئيل» يقيمون مملكتهم مجددا بموقع جديد

أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن شرطة منطقة الشمال أخلت موقعا اقتحمه أعضاء "مملكة يسر-ايل" واعتقلت 4 من أعضاء المجموعة بينهم رئيسها شاي بن دافيد، للاشتباه ببنائهم بشكل غير قانوني.

وذكر موقع "واينت" أن أعضاء المجموعة استولوا على مناطق زراعية في بلدة "روش بينا" في الشمال، حيث قرروا إقامة دولتهم، وذلك بعد إخلاء المنتجع الترفيهي المتروك "بيت يعاري" الذين كانوا استولوا عليه في "عيمق حيفر" بالوسط ، والذي استولوا عليه بصورة غير قانونية.

وفي هذا الصدد، توجه يوم الأحد مفتشوا "سلطة أراضي إسرائيل" بعد تلقيهم شكوى من مزارعين، وطلبوا التحقق من العمليات غير القانونية التي نفذت في المكان، لكن تم طردهم.

وأوضح المفتشون أن أعضاء "مملكة يسر-ئيل" سيجوا المنطقة، ووضعوا فيها منزلا متنقلا وركبوا ألواح للطاقة الشمسية.

وأشار الموقع إلى أن المفتش وعناصر الشرطة الذين حضروا الى الموقع يوم الاثنين، واجهوا رفضا من أعضاء المجموعة بالتعريف عن أنفسهم، ولم يسمحوا لهم بالدخول لأنهم لا يعترفون بالقوانين الإسرائيلية،

وقال مفتش رافق رجال الشرطة: "ثلاثة رجال وامرأة، عرف أحدهم نفسه بأنه ملك المملكة، وادعى أننا نقتحم الحدود ورفض التعريف عن نفسه، وعاد إلى الموقع، واضطررنا إلى اقتحام المكان بمرافقة رجال شرطة أخرين".

وفقا للإعلام العبري، فإن أعضاء "المملكة" لا يعترفون بالقوانين الإسرائيلية، ويقولون إن للموقع قوانين خاصة ولا يمكن الدخول إليه بعد تنسيق، وطلبوا من رجال الشرطة عدم العودة، موضحين أنه يجب التوجه اليهم عن طريق وزارة الخارجية، وأضافوا أن كل من يتسلل إلى منطقتهم سيواجه بدعوى مالية بالملايين.