أكد الدكتور محمد باغة ممثل حزب المصرين الأحرار، أن مصر لا يمكن أن تعلن إفلاسها على الإطلاق.

وأشار إلى أن الأسباب التي تجعل مصر لا تعلن إفلاسها، أنها دولة ذات سيادة على عملتها بجانب أن الاقتصاد المصري لا يزال بخير، حيث أنه قادر على سداد المديونية.

وطالب بضرورة حصر شامل للديون غير مستغلة وخفض عجز الموازنة، ورفع كفاءة برادات الدولة، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يتجاوز 85% من إجمالي موازنة الدولة، للسيطرة على ارتفاع الديون.

يأتي ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي"، والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.