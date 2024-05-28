المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنية لسائق ضبط بحوزته 52 لفافة هيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لسائق تاجر في المواد المخدرة "الهيروين" بقها.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، أحمد غنيم حامد، أحمد حسني حمادة، وأمين سر محمد طايل.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 86 لسنة 2024 قسم قها، والمقيدة برقم 18 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أنه في يوم 2-1-2024، قام "إ.ص.إ"، 29 سنة، سائق توكتوك ومقيم بقها، أحرز جوهرا لمخدر "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وكشفت تحريات مباحث قسم قها، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بشأن المتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده وضبطه وبتفتيشه عثر على 52 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ نقدي وهاتف

محمول.

وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدى حصيلة تلك التجارة والهاتف لتسهيل التواصل بعملائه المتعاطين.