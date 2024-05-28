برلمان جورجيا يمرر قانون التمويل الخارجى للمنظمات غير الحكومية المثير للجدل رغم الاحتجاجات

البرلمان الجورجي بصورة نهائية، اليوم الثلاثاء، قانونا لتشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية التي يتم تمويلها من الخارج، على الرغم من أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة وحق النقض الفيتو الرئاسي.

وفي خطوة أخيرة، أبطل المشرعون في برلمان تبليسي حق النقض الذي استخدمته رئيسة جورجيا المؤيدة لأوروبا سالومي زورابيشفيلي ضد القانون اليوم.

وقالت الرئيسة إن القانون، الذي يلزم المنظمات ذات التمويل الأجنبي بالتسجيل باعتبارها من "الوكلاء الأجانب"، " هو قانون روسي في جوهره وروحه".

وأقر برلمان جورجيا التشريع المثير للجدل كخطوة أولى فى الأسبوع الماضي على الرغم من الاحتجاجات الغاضبة في تبليسي وحث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على عدم تبنيه.

وقد تظاهر الآلاف من السكان ضد هذا القانون، خوفاً من أن يهدد طريق جورجيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وإسكات المنظمات ووسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة - كما هو الحال في روسيا، التي أصدرت تشريعاً مماثلاً.

لكن الأغلبية البرلمانية المسيطرة وافقت على القانون الذي يسعى إلى الحد من النفوذ الأجنبي على المنظمات غير الحكومية، وتشديد مساءلة منظمات الإغاثة ووسائل الإعلام المستقلة التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.