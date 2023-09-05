بوتين: الغرب نصب يهوديا رئيسا لأوكرانيا لإخفاء نزعة تمجيد النازية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن القوى الغربية نصبت فولوديمير زيلينسكي، وهو يهودي، رئيسا لأوكرانيا "لإخفاء نزعة لتمجيد النازية والتستر عليها"، على حد تعبيره

وأضاف بوتين، في مقابلة بثها التلفزيون: "لقد وضع الأوصياء الغربيون شخصا على رأس أوكرانيا الحديثة - يهودي العرق والجذور... من وجهة نظري، يبدو أنهم يتسترون على طابع لا إنساني، وهذا هو أساس... الدولة الأوكرانية الحديثة"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتابع: "هذا يجعل الوضع برمته مثيرا للاشمئزاز للغاية، إذ يتستر يهودي عرقي على تمجيد النازية وعلى أولئك الذين قادوا المحرقة في أوكرانيا في وقت ما أقصد إبادة مليون ونصف المليون شخص".

وتتهم روسيا قادة كييف بارتكاب "إبادة جماعية" نفذها من تقول إنهم "نازيون جدد" بحق ملايين الناطقين بالروسية في أوكرانيا.

وقالت كييف وحلفاؤها الغربيون إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وإنها مجرد ذريعة تختلقها موسكو لحربها الرامية إلى الاستيلاء على أوكرانيا.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، لـ"رويترز"، إن "بوتين نفسه مثير للاشمئزاز عندما يحاول تبرير جرائم جماعية ضد مواطني دولة أخرى بكذبة فظيعة"، على حد تعبيره.