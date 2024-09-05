الصفدي: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين للأردن إعلان للحرب علينا

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن أي محاولة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية للملكة الأردنية، هو بمثابة إعلان حرب على الأردن.

وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض "قتلت كل فرص تحقيق السلام العادل في فلسطين".

وأكد وزير الخارجية الأردني دعم بلاده لصفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن من عطلها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الذي غيّر مواقفه وانسحب من التزاماته".

وشدد الوزير على أن الأردن لن يرسل جنوده ضمن مقاربات أمنية إسرائيلية في غزة "كي لا تعرضهم لأي هجوم"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جانبها، أعربت بيربوك عن رفض بلادها أي تغيير لوضع المقدسات، واصفة التصريحات "المتطرفة" لوزراء إسرائيليين بـ"غير المسئولة".

ووجهت بيربوك رسالة لإسرائيل مفادها أنه لا يمكن مكافحة ما وصفته بـ"الإرهاب" في جنين ومدن الضفة بتدمير البنى التحتية، وفق تعبيرها.

كما أعربت عن قلق بلادها من تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن إسرائيل بصفتها سلطة احتلال معنية بحماية المدنيين من اعتداءات المستوطنين.