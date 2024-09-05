 نور الشربيني تتأهل لنهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش - بوابة الشروق
الخميس 5 سبتمبر 2024 8:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

نور الشربيني تتأهل لنهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 8:42 م | آخر تحديث: الخميس 5 سبتمبر 2024 - 8:54 م

تأهلت نور الشربيني، المصنفة الأولى على العالم، إلى نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2024، والتي تقام في ملاعب نادي «O West»، خلال الفترة الحالية وحتى 6 سبتمبر الجاري.

وتعتبر بطولة مصر المفتوحة للإسكواش 2024، هي أول بطولة ماسية في تاريخ منافسات الإسكواش والتابعة للاتحاد الدولي للاعبي الإسكواش.

وتفوقت نور الشربيني، على مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة على العالم، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة ماراثونية استمرت 86 دقيقة وبواقع أشواط «6-11، 11-5، 12-10، 9-11 و11-7»

وتلتقي نور الشربيني في النهائي مع الفائزة من نصف النهائي الثاني، والذي يجمع نوران جوهر، المصنفة الثانية على العالم، وندا عباس، المصنفة السابعة عشرة عالميًا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك