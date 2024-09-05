ترامب يعلن تعيين ماسك رئيسًا للجنة مراجعة حسابات الحكومة حال فوزه

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إنه سيختار الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة تسلا، لرئاسة "لجنة كفاءة حكومية" ليراجع حسابات الإدارة بأكملها، وذلك حال فوز ترامب في الانتخابات المقررة نوفمبر المقبل.

وقال ترامب في خطاب عن السياسة الاقتصادية في نيويورك اليوم الخميس: "إيلون ماسك... منحني دعمه الكامل والشامل. إنه يعلم ما يقوم به".

وذكر ترامب: "سأستحدث لجنة كفاءة حكومية مكلفة بمراجعة شاملة للشؤون المالية والأداء للحكومة الاتحادية بأكملها وتقديم توصيات للإصلاحات الجذرية".

وأضاف: "ووافق إيلون، لأنه ليس مشغولا للغاية، على ترأس فريق العمل هذا".

وكان ماسك هو من اقترح على ترامب في البداية تأسيس هذه الهيئة، حيث أخبر الرئيس السابق أثناء حوار استضافته منصة التواصل الاجتماعي (إكس) في أغسطس أنه هناك حاجة إلى لجنة لضمان أن يتم إنفاق أموال دافعي الضرائب بصورة ملائمة.

ويدعم ماسك ترامب في حملة الانتخابات الرئاسية ويشن حملات مناهضة بصورة دورية ضد المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس، منافسة ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر.