بايدن يخضع لجراحة لعلاج سرطان بالجلد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة نقلا عن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، 82 عاما، أنه خضع لعملية جراحية لإزالة سرطان الجلد.

وذكرت التقارير أن بايدن يتعافى بصورة جيدة من العملية. ولم يتضح في البداية موعد خضوعه للعملية بالتحديد.

وفي نهاية أغسطس، تم التقاط صورة للرئيس السابق وهو يغادر كنيسة في ولاية ديلاوير مسقط رأسه وكانت هناك ضمادة على جبهته.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مكتب بايدن ذكر أنه خضع لتقنية جراحية لإزالة سرطان بالجلد، يتم فيها إزالة طبقات رفيعة من الجلد ويجري فحصها بالمجهر حتى لا تبقى آثار يمكن رصدها للسرطان.