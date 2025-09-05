افتتاح مسجد عويس بزفتى بعد تطويره ضمن خطة وزارة الأوقاف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتحت مديرية الأوقاف بالغربية المسجد الكبير بعزبة عويس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، عقب تطويره ضمن خطة الإحلال والتجديد، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف.

وجاء الافتتاح برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتحت إشراف الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وبحضور الشيخ السيد أبوعسل مدير إدارة أوقاف زفتى ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وأوضحت المديرية أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المساجد.