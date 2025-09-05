وليد صلاح: «رد الجميل» هدف الجهاز الفني الجديد للأهلي

يرى وليد صلاح الدين، مدير الكرة في الأهلي، أن الفريق الأحمر هو الأكثر تعرضا للضغوط، مشيرا إلى أن جماهير الأهلي تريد دائما الانتصارات.

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "الأهلي هو الأكثر تعرضًا للضغوط، وأن جماهير النادي تريد الفوز فقط والتتويج بكل البطولات".

وأضاف: "عاصرت هذه الضغوط في الأهلي وتعرضت لها على مدار 22 عامًا قضيتها من قبل داخل النادي".

وأوضح مدير الكرة: "أمامنا مباريات صعبة في شهر سبتمبر الجاري، وقادرون على تخطي هذه المرحلة في وجود عماد النحاس، الذي عمل في ظروف صعبة الموسم الماضي وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري".

وتابع: "جميع أفراد الجهاز من أبناء النادي ولديهم رصيد من الخبرة، وبشكل عام لست قلقًا على الأهلي في ظل وجود لاعبين هم الافضل في إفريقيا".

وأنهى مدير الكرة: "الجهاز الفني الحالي هدفه رد الجميل للنادي، العمل ولو ليوم واحد في النادي شرف كبير ويضاف إلى رصيدهم".