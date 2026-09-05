أعلنت مديرية الطب البيطري بالفيوم حصاد أنشطتها خلال أغسطس الماضي، والتي شملت أعمال التحصين والرعاية البيطرية والرقابة على تداول اللحوم والدواجن، إلى جانب حملات التوعية والإرشاد للمربين.

وقال الدكتور وجدي مصطفى نايل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن إدارة الطب الوقائي حصنت 8690 رأس ماشية ضد عدد من الأمراض الوبائية، بينها الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وحمى الثلاثة أيام والجلد العقدي، بواقع 920 رأسا ضد الحمى القلاعية، و460 ضد حمى الوادي المتصدع، و6320 ضد حمى الثلاثة أيام، و990 ضد الجلد العقدي.

وفي مجال الرقابة على اللحوم، أسفرت حملات إدارة المجازر والصحة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط 6 أطنان و886 كيلوجراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشملت جهود الإدارة توقيع الكشف على 3150 كيلوجراما من اللحوم و10 آلاف و900 كيلوجرام من الدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة، فيما وقعت إدارة الرعاية والعلاج الكشف البيطري على 3952 حيوانا.

وفي إطار تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية، نفذت إدارة التلقيح الصناعي عمليات تلقيح لـ3495 رأس ماشية، بينها 3281 من الأبقار و214 من الجاموس، باستخدام سلالات محسنة.

كما سجلت إدارة الخدمات ورقمت 3730 حيوانا، واستخرجت 5296 بطاقة، وأجرت إجراءات التأمين لـ3844 حيوانا، إلى جانب التفتيش على 18 عيادة ومركزا بيطريا.

وفي قطاع الدواجن، تم علاج 19 ألفا و110 طيور، وتحصين 60 ألفا و245 طائرا ضد مرض إنفلونزا الطيور.

وفي مجال التوعية، نظمت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، 137 ندوة وحملة توعوية تناولت أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية، وطرق تربيتها ورعايتها، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وسُبل الوقاية منها.