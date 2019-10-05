استئناف المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في السويد

استأنفت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المحادثات النووية على مستوى العمل في السويد، اليوم السبت، وذلك بعد توقف دام أشهر وسط تفاؤل حذر بشأن احتمالات التوصل إلى حل وسط.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون ونظيره الكوري الشمالي كيم ميونج جيل اجتمعا في (فيلا إلفيك ستراند)، وهو مركز للمؤتمرات في مدينة ليدينجو شمال شرق العاصمة ستوكهولم.. ومن المتوقع أن يتبادل الطرفان مواقفهم الأساسية خلال الاجتماع.

وتمثل هذه المحادثات أول مفاوضات رسمية منذ القمة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العامصة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي، والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق بسبب وجود خلاف حول نطاق نزع السلاح النووي في بيونج يانج والمقابل الذي ستقدمه واشنطن.

ومن المتوقع أيضا أن تركز الجولة الجديدة من المحادثات النووية على إيجاد أرضية مشتركة بين مطالب الولايات المتحدة لنزع السلاح النووي الكامل والشامل من كوريا الشمالية، ومطالب بيونج يانج بتخفيف العقوبات وضمانات الأمن.. وفي حال حققت المحادثات تقدما، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تعقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم قبل نهاية العام الجارى.

وكان رئيس الوفد الكوري الشمالي قد صرح، في وقت سابق، بأنه يحمل توقعات كبيرة وتفاؤلا، كما أثارت تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين خلال الأسابيع الأخيرة تفاؤلا بشأن التوصل إلى حل وسط مع بيونج يانج.