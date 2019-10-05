شيخ الأزهر يدعو المصريين لاستلهام معاني العزيمة من ذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر.

ودعا «الطيب» حسبما ذكره الحساب الرسمي لـ«الأزهر»، على موقع «تويتر»، اليوم السبت، جميع المصريين لاستلهام من ذكرى انتصارات أكتوبر معاني العزيمة والإصرار والعمل، والبدء في خوض معارك البناء والإنتاج للنهوض بمصر ووضعها في مكانها الطبيعي بين الدول المتقدمة والرائدة اقتصاديًا وصناعيًا.

وشدد على ضرورة الاصطفاف والتلاحم والوقوف بجانب القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، سائلًا المولى أن يرحم الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم من أجل نصرة الحق والوطن، وأن يحفظ مصر وجيشها من كل سوء.