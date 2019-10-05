إحالة 3 أشخاص لجنايات الإسكندرية لشروعهم في قتل مواطن

قررت نيابة أول العامرية، اليوم السبت، إحالة 3 أشخاص، هم: «م.أ.ع» 20 عامًا، عامل زجاج، و"ع.ع.ر» 27 عامًا، ميكانيكي سيارات، و«م.ال.ع» 20 عامًا، حداد؛ لمحكمة جنايات الإسكندرية، وحددت جلسة 15 أكتوبر الجاري لمحاكمتهم؛ لاتهامهم بالشروع في قتل «م.ص.م»، وذلك في القضية رقم 892 لسنة 2019.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى العام بوصول شخص مصاب بطلقات خرطوش، وتم إسعافه وهو في حالة حرجة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، المتهمون الـ3 حيث شرعوا في قتل المجني عليه، حال استقلالهم «توكتوك» إذ قام الأول بإطلاق النار عليه من بندقية خرطوش كانت بحوزته، بينما الثاني فقد كان حائزًا لطلقات الخرطوش، والثالث كان يقود المركبة؛ ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة في عينيه؛ أثر خلافات سابقة بينهم.

وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم، برئاسة المستشار محمد صبري جاد، وعضوية المستشارين: محمد حسن منيع، وإسماعيل عبد الرحيم إسماعيل، وأمانة سر سيد البتانوني.