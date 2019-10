محمد رمضان يعلن عن الحركة الرسمية لكليب أغنيته الجديدة «السلطان»

View this post on Instagram

الحركة الرسمية لأغنية #السلطان وجاري الإستعداد لتصوير الكليب في مراكش نهاية الأسبوع الحالي ان شاء الله #المغرب #ثقة_في_الله_نجاح 🇪🇬🇲🇦🔥🔥🔥