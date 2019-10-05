 محمد رمضان يعلن عن الحركة الرسمية لكليب أغنيته الجديدة «السلطان» - بوابة الشروق
الأحد 6 أكتوبر 2019 12:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

محمد رمضان يعلن عن الحركة الرسمية لكليب أغنيته الجديدة «السلطان»

مصطفى الجداوي
نشر فى : السبت 5 أكتوبر 2019 - 11:41 م | آخر تحديث : السبت 5 أكتوبر 2019 - 11:41 م

أعلن الفنان محمد رمضان، عن الحركة الرسمية لأغنيته الجديدة "السلطان"، والذي يقوم فيها بوضع يده اليسرى على عينيه ويشير إلى رقم ١ بيده اليمنى.

وكشف "رمضان" عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن استعداده لتصوير كليب أغنية "السلطان" في مدينة مراكش المغربية نهاية الأسبوع الحالي، واختتم بجملته الشهيرة "ثقة في الله نجاح".

يذكر أن محمد رمضان، طرح قبل شهرين فيديو كليب «إنساي»، بالتعاون مع المغني المغربي سعد لمجرد، من إخراج حسام الحسيني، وقد وصلت مشاهدات الكليب عبر موقع «يوتيوب» إلى أكثر من 152 مليون مشاهدة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك