محمد رمضان يعلن عن الحركة الرسمية لكليب أغنيته الجديدة «السلطان»

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أعلن الفنان محمد رمضان، عن الحركة الرسمية لأغنيته الجديدة "السلطان"، والذي يقوم فيها بوضع يده اليسرى على عينيه ويشير إلى رقم ١ بيده اليمنى.

وكشف "رمضان" عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن استعداده لتصوير كليب أغنية "السلطان" في مدينة مراكش المغربية نهاية الأسبوع الحالي، واختتم بجملته الشهيرة "ثقة في الله نجاح".

يذكر أن محمد رمضان، طرح قبل شهرين فيديو كليب «إنساي»، بالتعاون مع المغني المغربي سعد لمجرد، من إخراج حسام الحسيني، وقد وصلت مشاهدات الكليب عبر موقع «يوتيوب» إلى أكثر من 152 مليون مشاهدة.