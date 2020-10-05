تقرير: وزيرة إسرائيلية انتهكت قواعد الإغلاق

تتصدر وزيرة إسرائيلية عناوين الأخبار لانتهاكها تدابير الإغلاق المفروضة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إعلانها إصابتها بالفيروس.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن "مصادر سياسية" أن وزيرة البيئة جيلا جملئيل، من حزب "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زارت كنيسا يهوديا في يوم الغفران (يوم كيبور) الأسبوع الماضي، يقع على بعد 150 كيلومترا من منزلها في تل أبيب.

وبموجب تدابير الإغلاق التي دخلت حيز التنفيذ في إسرائيل في 18 سبتمبر ومن المقرر أن تستمر حتى 14 أكتوبر على الأقل، فليس من المسموح للأفراد بالتحرك لمسافة تتجاوز كيلومتر واحد من منازلهم.

كما تردد أنها زارت أهل زوجها، وهو الأمر الذي يمثل مخالفة أخرى للقواعد المفروضة.

وأعلنت جملئيل أمس عبر موقع تويتر إصابتها بفيروس كورونا.

وذكرت هآرتس أن فرق التقصي الوبائي لم تتمكن من الوصول إليها إلا بعد ساعات، وأنها تعمدت تضليلهم عندما وصلوا إليها.

ولم يستجب المتحدث باسم الوزيرة على الفور على طلب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) لرد على هذه الأنباء.