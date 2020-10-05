سكاي نيوز: ‏انطلاق صافرات الإنذار على حدود قطاع غزة

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أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، بانطلاق صافرات الإنذار على حدود قطاع غزة، دون التطرق لتفاصيل أخرى.