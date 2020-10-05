 سكاي نيوز: ‏انطلاق صافرات الإنذار على حدود قطاع غزة - بوابة الشروق
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سكاي نيوز: ‏انطلاق صافرات الإنذار على حدود قطاع غزة

هدى أمين
نشر في: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 8:37 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أكتوبر 2020 - 8:37 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، بانطلاق صافرات الإنذار على حدود قطاع غزة، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

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