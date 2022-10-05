توقعات صادرات كوريا الجنوبية تزداد سوءا للربع الأخير

من المتوقع أن تتراجع صادرات كوريا الجنوبية في الربع الأخير من العام وسط تباطؤ اقتصادي عالمي، حسبما ذكرت رابطة التجارة الدولية الكورية اليوم الأربعاء.

وقالت الرابطة إن مؤشرها لمسح أعمال التصدير استقر عند 4ر84 للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، منخفضا من 4ر94 قبل ثلاثة أشهر، وظل دون المستوى الطبيعي أو المتوسط لثلاثة أرباع متتالية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل المؤشر إلى 1ر96 في الربع الثاني من العام، متراجعا إلى ما دون المستوى القياسي 100 للمرة الأولى منذ عامين.

وتعني القراءة أقل من 100 أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين، في حين أن القراءة فوق هذا المعيار تعني العكس. وتم إجراء المسح على 1027 شركة بصادرات بقيمة 500 ألف دولار أمريكي أو أكثر.

وتأتي التوقعات القاتمة وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجم عن ارتفاع أسعار المواد وتشديد النقد العالمي الناجم عن التضخم الجامح وزيادة تقلب سعر صرف الوون مقابل الدولار.

وأشارت الرابطة إلى أن ظروف التصدير الكورية الجنوبية ربما لا تتجه بسهولة إلى الأفضل في ضوء هذه العوامل السلبية.

وارتفعت صادرات البلاد بنسبة 8ر2% فقط على أساس سنوي إلى 46ر57 مليار دولار في سبتمبر، وعانت البلاد من عجز تجاري للشهر السادس على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.