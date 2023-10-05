وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيطالي تطوير العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي يزور المملكة حاليا، أوجه تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات، إضافة إلى وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الجانبين تناولا أبرز فرص التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030.

يذكر أن إجمالي صادرات إيطاليا إلى السعودية تجاوز أربعة مليارات يورو في عام 2022، معظمها في مجال التصنيع، بينما بلغ إجمالي وارداتها من الرياض أكثر من 4ر7 مليار يورو، معظمها منتجات نفطية.