كشفت وزارة النقل عن جاهزية محطة (إمبابة) بالجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، لاستقبال الركاب، وذلك من خلال صور نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس.

وأوضحت الصور أن المحطة مكتملة من مختلف المرافق، سواء السكة التي ستمر عليها القطارات أو أماكن بيع التذاكر والسلالم التي تصل المحطة بالشارع.

يذكر أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو يمتد بطول 17.7 كيلو متر، ويتم تنفيذها على ٣ مراحل، وأن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة يمتد بطول 6,6 كيلو متر من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، ويضم 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) و4 محطات علوية (إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج)].