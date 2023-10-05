تقرير: سانتياجو برنابيو يستضيف نهائي كأس العالم

كشفت تقارير صحفية خارجية عن ملعب وموعد نهائي بطولة كأس العالم، المُقرر إقامتها في 3 قارات خلال عام 2030.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن منح شرف استضافة كأس العالم 2030 للملف المشترك الذي يجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن يتم إقامة 3 مباريات من تلك النسخة في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أنه تم الاستقرار على إقامة نهائي كأس العالم 2030 على ملعب سانتياجو برنابيو في إسبانيا، التابع لنادي ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن نهائي كأس العالم 2030 تحدد له موعد يوم 14 يوليو من العام نفسه، على أن تتحدد بقية مواعيد مباريات البطولة في وقتٍ لاحق.

يُذكر أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أكد إقامة المباراة الأولى من كأس العالم 2030 في ملعب سينتيناريو في عاصمة أوروجواي، مونتيفيديو للاحتفال بذكرى مرور قرن على أول نسخة من المونديال.

وتُقام النسخة القادمة من بطولة كأس العالم في عام 2026 بتنظيم من أمريكا وكندا والمكسيك، فيما ستكون المغرب هي ثاني العرب في استضافة المونديال عام 2030، بعدما سبق وأن استضافت قطر نسخة عام 2022.