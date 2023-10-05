رفع التحذير من تسونامي بعد زلزال اليابان

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ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة الجزر النائية في شرق اليابان صباح اليوم الخميس.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن الزلزال الذي حدث الساعة 11:00 صباحا "02:00 بتوقيت جرينتش"، وكان على عمق 10 كيلو مترات بالقرب من جزيرة توريشيما.

وتبعد الجزيرة غير المأهولة على بعد نحو 580 كيلو مترا جنوب العاصمة طوكيو.

وأصدرت الهيئة تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" يبلغ ارتفاعها مترا واحدا في جزر إيزو، ورفعت الهيئة التحذير الآن.

وفي وقت سابق، شوهدت موجات مد بارتفاع 30 سنتيمترا على ساحل جزيرة هاتشيجو-جيما البركانية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

يذكر أن اليابان واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل في العالم.