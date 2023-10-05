وجه نيوكاسل يونايتد ضربة موجعة لضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما تغلب عليه 4 / 1، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وارتفع رصيد نيوكاسل، العائد للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب طويل، إلى 4 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه سان جيرمان، الذي مازال يحلم بالتتويج باللقب للمرة الاولى في تاريخه.

وجاء ميلان، الذي يمتلك 7 ألقاب في البطولة، بالمركز الثالث برصيد نقطتين، وقبع بوروسيا دورتموند، بطل المسابقة عام 1997،في قاع الترتيب بنقطة وحيدة وعلى ملعب (سانت جيمس بارك)، افتتح ميجيل ألميرون التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 17، قبل أن يضيف دان بورن وشون لونجستاف الهدفين الثاني والثالث للفريق الإنجليزي في الدقيقتين 39 و50 على الترتيب.

وقلص لوكاس هيرنانديز الفارق بتسجيله هدفا لسان جيرمان في الدقيقة 56، غير أن فابيان شار أضاف الهدف الرابع لنيوكاسل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.