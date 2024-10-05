قال مصدر رفيع في حزب الله، إن الاتصال مع رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين منقطع منذ سلسلة الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة.

وأفاد المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، من دون الكشف عن هويته، اليوم السبت: «الاتصال مع السيد صفي الدين مقطوع منذ الغارات العنيفة على الضاحية».

وأضاف: «لا نعلم إذا كان موجودا في المكان الذي استهدفته الغارات، ومن كان موجودا معه».

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق، أن غاراتها يوم الجمعة على ضاحية بيروت الجنوبية كانت تستهدف هاشم صفي، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد قُتل.

وصفي الدين هو ابن خالة نصرالله، وشغل صفي الدين منصب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، وحتى اغتيال نصر الله، كان يُنظر إليه على أنه سيكون خليفة الأمين العام للحزب.