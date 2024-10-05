الكاميروني بيكي يقود تدريبات الزمالك بدلا من جوميز

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تولى الكاميروني أندري بيكي المدرب العام لفريق الزمالك وأحمد مجدي المدرب المساعد قيادة مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلي.

وحصل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على راحة من تدريب اليوم، لاسيما وأن مران اليوم شهد التركيز على الجوانب البدنية، على أن يقود مران الغد بصورة طبيعية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من المملكة العربية السعودية، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.