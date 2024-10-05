بلعيد يبرىء الأهلي ويكذب القندوسي في أزمة الوكلاء

كشف الجزائري زين الدين بلعيد، سبب فشل انتقاله إلى صفوف فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان أحمد قندوسي لاعب الفريق الأحمر المُعار لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا، قد صرح أن سبب فشل انتقال بلعيد إلى النادي الأهلي بسبب أزمة وكلاء اللاعبين.

وكتب بلعيد عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام»: «كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب، واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور».

وأضاف: «النادي الأهلي لم يفرض على أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني، المفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم».

وأتم: «عدم إمضائي للنادي الأهلي كان قرارًا شخصيًا، لأنني فضلت الاحتراف في أوروبا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع، بعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة وإقحام اسمي في مشاكلهم».