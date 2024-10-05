مسئول بحزب الله: الاحتلال عاجز عن دخول متر واحد داخل لبنان ويتكبد خسائر فادحة

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني، محمود قماطي، إن عناصر الحزب على أتم الاستعداد والجاهزية الكاملة للقتال، مو ضحًا أنه بعد اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله زادت عزيمتهم أضعافا مضاعفة.

وأضاف في تصريحات لقناة «الجزيرة»، مساء الجمعة: «هم كانوا مقاتلين أشداء أسودا في الميدان، ولكن اليوم بعد اغتيال سماحة الأمين العام أصبحوا أسودا غاضبة تريد الثأر، فهم لا يرغبون أن يبكوه أحياءً، ويقتحمون الميدان طلبا للشهادة والتحاقا بسماحة الأمين العام».

وحذر جيش الاحتلال من أنه يواجه «قوة مستعدة لفعل كل شيء»، قائلا: «لقد أثبتت كل محاولات العدو الإسرائيلي المتكررة خلال اليومين الماضيين للدخول إلى الأراضي الفلسطينية تكبدهم خسائر فادحة».

تابع: «قواتنا استطاعت أن تمنع تسلل العدو في كل النقاط التي حاول أن يدخل منها إلى الأراضي اللبنانية، ولم ننقطع عن إرسال الرسائل إلى العمق الفلسطيني المحتل، ووصلت صواريخنا إلى عمق 150 كيلومترا».

وأكد أن وتيرة القتال لم تتراجع؛ بل ازدادت بعد اغتيال نصر الله، مؤكدا أن قواتهم منعت أي تسلل لجيش الاحتلال الذي تعجظ قواته عن دخول متر واحد داخل الأراضي اللبنانية.