المتحدث باسم جيش الاحتلال: مستعدون لأي تطورات بذكرى 7 أكتوبر

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري: دمرنا ألفي هدف لحزب الله بينها مبان عسكرية وبنى تحت الأرض.

وأضاف في بيان: "دمرنا نفقا بطول 250 مترا يضم غرف قيادة كانت معدة للهجوم على الجليل".

وتابع: "الحرب لها ثمن باهظ وقد فقدنا 11 من جنودنا في مواجهات وهجوم بطائرات بدون طيار (درون)، مضيفا "قواتنا تقاتل في أرض صعبة ووعرة في جنوب لبنان".

وقال هاجاري: "منذ بدء العملية البرية.. قتلنا نحو 440 من عناصر حزب الله بينهم 30 قائدًا ميدانيًا من مختلف الرتب"، بحسب موقع "الجزيرة نت"الإخباري.

وأشار إلى أن نتائج الهجوم على مقر حزب الله في بيروت ما زالت قيد الفحص.

وتابع: "الهجمات الصاروخية الإيرانية أصابت قواعد ومطارات عسكرية إسرائيلية دون التسبّب بأضرار بالطائرات الحربية".

وأضاف: "قواتنا منتشرة ومستعدة لأي تطورات في ذكرى مرور عام على هجوم 7 أكتوبر".