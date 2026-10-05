5.2 ألف موافقة طبية وتدخلات متخصصة في زراعة الأعضاء والنخاع والقوقعة والقلب بجنوب سيناء

تواصل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، خلال النصف الأول من عام 2026، توسيع نطاق التغطية الصحية وإتاحة الخدمات الطبية للمنتفعين، بالتوازي مع التوسع في منافذ تقديم الخدمة وتطوير آليات المتابعة والرقابة، بما يدعم وصول الخدمات الصحية والتأمينية إلى مختلف مدن المحافظة ووديانها وتجمعاتها، وتيسير حصول المواطنين عليها.

قال حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هذه الجهود تأتي في إطار مسيرة متواصلة من التنمية والبناء على أرض سيناء، وتطوير الخدمات المقدمة لأبنائها، بما يعزز إتاحة الرعاية الصحية ويواكب ما تشهده المحافظة من توسع في الخدمات والمشروعات.

وأوضح المدير التنفيذي، أنه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، بلغ عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، مؤكدا أن نتائج أعمال فرع الهيئة بجنوب سيناء خلال النصف الأول من العام تعكس استمرار جهود المنظومة في توسيع نطاق التغطية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات وإتاحتها لمختلف الفئات والمناطق، بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية الصحية وفقًا لاحتياجاتهم.

كما أوضح أن التوسع في منافذ تقديم الخدمة، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية ومقدمي الرعاية، إلى جانب زيادة نطاق الخدمات الطبية المتاحة، يمثل محاور رئيسية لجهود الهيئة في تيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع استمرار توفير الحماية المالية للفئات الأولى بالرعاية.

واشار إلى أن عدد منافذ تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة بلغ 27 منفذًا موزعة على مختلف المدن، فيما بلغ إجمالي عدد المترددين عليها نحو 74,046 ألف منتفع، بما يدعم تقريب الخدمات الصحية والتأمينية من المواطنين في المناطق المختلفة.

ومن جنبه، أكد الدكتور طارق عز الدين، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، أن ما تحقق خلال النصف الأول من العام يعكس تكامل جهود مختلف قطاعات المنظومة والجهات الشريكة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تقريب الخدمات من المواطنين، وتيسير إجراءات حصولهم عليها، والاستجابة للملاحظات والاحتياجات التي يتم رصدها ميدانيًا.

ولفت إلى أن إيرادات فرع الهيئة بجنوب سيناء تشه

نموًا تجاوز 153% خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بالتزامن مع زيادة معدلات تسجيل المواطنين وتحديث بياناتهم.

وعلى مستوى الخدمات الطبية، ارتفع عدد بنود الخدمات المتاحة للمنتفعين من خلال مقدمي الخدمة المتعاقدين بالقطاع الخاص من نحو 2.5 ألف بند إلى نحو 12.3 ألف بند، بنسبة زيادة بلغت 386%، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات الطبية المتاحة وتنوعها لتلبية احتياجات المنتفعين العلاجية.

وأكد أن فرع الهيئة انهى نحو 3.6 ألف موافقة طبية خلال النصف الأول من العام، شملت احتياجات علاجية داخل المحافظة وخارجها، بما ييسر حصول المنتفعين على الخدمات اللازمة وفقًا للضوابط.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، أكد انه استفاد نحو 16 مواطنًا من ملف غير القادرين، بما أتاح لهم الحصول على بطاقات التأمين الصحي دون أعباء مالية، ضمن جهود المنظومة لتوفير التغطية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

ولفت إلى ان النصف الأول من العام شهد إتاحة عدد من التدخلات والخدمات الطبية المتخصصة للمنتفعين، شملت نحو 27 عملية زراعة قرنية، و9 عمليات زراعة نخاع، و4 عمليات زراعة أعضاء، بينها زراعة كلى و3 زراعات كبد، إلى جانب 7 عمليات زراعة قوقعة.

وتابع: كما شملت الخدمات المتخصصة نحو 220 إجراءً ضمن صفقات جراحة العظام، و2.1 ألف إجراء في تخصص العيون، و315 إجراءً ضمن صفقات المسالك البولية، ونحو 420 إجراءً للمسح الذري، و550 إجراءً للعلاج الكيماوي، إلى جانب نحو 80 إجراءً ضمن جراحات القلب، بما يعكس اتساع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة المتاحة للمنتفعين.

وفي إطار المتابعة الميدانية وقياس أثر الخدمات على أرض الواقع: قال إن فرع الهيئة بجنوب سيناء 260 زيارة تحفيزية ضمن جهود دمج القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع مقدمي الخدمة، إلى جانب نحو 40 زيارة ميدانية رقابية لمتابعة أداء مقدمي الخدمة وجودة الخدمات، ورصد الملاحظات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.