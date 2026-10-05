مياه الإسكندرية تواصل ترحيل خطوط المياه المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع بجوار مطار برج العرب

تابع المهندس السيد ريان، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم ، ميدانيًا أعمال ترحيل خطوط مياه الشرب المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائي السريع، بمنطقة القوس الغربي بجوار مطار برج العرب، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية وسرعة إزالة أي تعارضات قد تؤثر على تنفيذها.

واطلع رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية خلال الجولة على الموقف التنفيذي لأعمال ترحيل الخطوط ومعدلات الإنجاز، إلى جانب الإجراءات الفنية المتبعة، للتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة، والحفاظ على سلامة خطوط وشبكات مياه الشرب واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس السيد ريان اهتمام الشركة بسرعة إنجاز أعمال إزالة التعارضات مع المشروعات القومية، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الحفاظ على انتظام خدمات مياه الشرب.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية لجميع مراحل التنفيذ، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه فرق العمل، مؤكدًا حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية على أداء دورها كشريك أساسي في دعم المشروعات القومية، وتوفير الحلول الفنية اللازمة لتنفيذ أعمال نقل وترحيل المرافق بكفاءة وأمان.

وتواصل فرق العمل بالشركة تنفيذ أعمال ترحيل خطوط المياه بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة المرافق القائمة، وإزالة التعارضات، ودعم تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع وفق المخطط الزمني المحدد.