«جيه إل إل»: قطاع الفنادق فى القاهرة يحقق أعلى مستوى أداء له منذ أكثر من 11 عاما

73 ٪ نسبة إشغالات الفنادق من بداية العام حتى شهر أغسطس

9 % زيادة فى إيجارات المكاتب فى وسط وشرق القاهرة



أصدرت جيه إل إل شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، اليوم، تقريرها الجديد تحت عنوان «نظرة عامة على أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2019» والذى أشارت فيه إلى تحسن أداء مختلف القطاعات العقارية فى القاهرة بما فى ذلك قطاعات الفنادق والوحدات السكنية ومنافذ التجزئة والمكاتب.

وأوضح التقرير الجديد أن قطاع الفنادق على وجه الخصوص شهد تحسنا كبيرا فى مستويات الإشغال فى ظل تعافى الاقتصاد ومحدودية مشاريع الفنادق الجديدة المنتظرة.

وقال أيمن سامى مدير مكتب جيه إل إل فى مصر إنه من المتوقع أن يزداد تحسن الأداء الاقتصادى خلال الأشهر المقبلة مع استمرار المبادرات الحكومية والمشروعات السياحية واسعة النطاق فى تحفيز الطلب وزيادة الاستثمارات فى السوق».

وسجل قطاع الفنادق أعلى مستوى أداء له منذ عام 2008، حيث ارتفعت مستويات الإشغال فى هذا الربع بمقدار 300 نقطة أساس لتصل إلى 73٪ فى الفترة من بداية عام 2019 حتى شهر أغسطس، فى حين واصل قطاع السياحة أداءه الجيد بفضل البنية التحتية الجديدة وتحسن الأوضاع الأمنية ومشروعات الجذب السياحى الكبرى مثل المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه خلال فترة الاثنى عشر شهرا المقبلة.

ومن المتوقع أن تزداد أعداد السياح الوافدين إلى مصر على خلفية استئناف شركة الطيران البريطانية إيزى جيت وعدد من خطوط الطيران الأخرى رحلاتها إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة، كما سيسهم اكتمال مطار أبو الهول الدولى فى غرب القاهرة فى فتح المجال أمام المزيد من الرحلات متعددة الوجهات، بما يعود بالنفع على قطاع الفنادق فى العاصمة المصرية.

وفيما يخص قطاع الوحدات السكنية، ارتفعت أسعار بيع الفلل ارتفاعا كبيرا خلال الربع الثالث من عام 2019 بواقع 13٪ فى غرب العاصمة و11٪ فى القاهرة الجديدة. وعلى خلفية ارتفاع أسعار البيع، أعلن اثنان من أكبر المطورين العقاريين فى مصر عن مشاريع مجمعات سكنية جديدة فى غرب القاهرة التى لا تزال الأسعار فيها أقل من القاهرة الجديدة.

وقال التقرير إنه فيما يتعلق بقطاع التجزئة، ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 5٪ خلال هذا الربع، ليصل إجمالى الزيادة مقارنةً بالعام الماضى إلى حوالى 20٪.

وشهد السوق افتتاح مشروعين رئيسيين جدد من بينهما ألماظة سيتى سنتر، والذى فتح أبوابه للجمهور الشهر الماضى.

وزادت أسعار إيجارات المكاتب فى القاهرة بواقع 9٪ فى وسط وشرق القاهرة، بينما وصلت الزيادة فى الإيجارات فى غرب القاهرة إلى 11٪ خلال الربع الثالث من عام 2019. وترجع هذه الزيادة إلى نمو الطلب على المجمعات السكنية الراقية والمشاريع المعلن عنها مؤخرا فى غرب القاهرة. ويقدم المزيد من المطورين مساحات مكتبية مرنة بعقود إيجار قصيرة المدة، حيث يشكل هذا المفهوم عامل جذب لشركات الخدمات المالية وغيرها من الشركات التى تعمل حاليا على تقييم احتياجاتها من المساحة وإمكانية نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.