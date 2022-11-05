بلينكن يجري محادثة هاتفية مع محمود عباس ويجدد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، ناقشا خلالها الجهود المشتركة الرامية إلى تحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني وتعزيز أمنه وحريته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه- إن بلينكن جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين وشدد على قلقه البالغ إزاء الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك التوترات وأعمال العنف المتزايدة وسقوط ضحايا في صفوف الإسرائيليين والفلسطينيين.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي أيضا على ضرورة قيام الطرفين بتخفيف التصعيد بشكل طارئ.