كيشيدا وسوناك يتفقان على التعاون في العقوبات ضد روسيا وقضايا أخرى

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ونظيره البريطاني ريشي سوناك، على التنسيق عن كثب فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا.



ورحب كيشيدا، فى اتصال هاتفي ليلة أمس الجمعة أوردته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية اليوم السبت، بتعميق العلاقات بشكل أكبر بين اليابان وبريطانيا في مجالات عديدة، كما أعرب سوناك عن أمله ببناء علاقات أقوى.



وتحدث الزعيمان عن الحاجة إلى بعث المجتمع الدولي رسالة واضحة مفادها أن تهديدات روسيا باستخدام أسلحة نووية غير مقبولة.



وأعاد الزعيمان التأكيد على التعاون في التعامل مع البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى قضية اختطافها لمواطنين يابانيين.



واتفق الجانبان على دفع العمل قدما باتجاه توقيع اتفاقية المنفذ المتبادل التي تحدد كيفية تنظيم تدريبات مشتركة بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات البريطانية.



يذكر أن اليابان انضمت إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في فرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.