إيلون ماسك: الموظفون المفصولون في تويتر عُرض عليهم مكافأة لمدة 3 أشهر

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، إن الموظفين الذين فقدوا وظائفهم في شركة تويتر، عُرض عليهم مكافأة لمدة ثلاثة أشهر، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الشركة تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا.

وبدأت شركة تويتر للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، في خفض عدد موظفيها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، مع توقعات بإمكانية استبعاد ما يصل إلى نصف موظفيها الذين يزيد عددهم عن 7500 موظف، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا).

من جانبه، قال رئيس إدارة السلامة في تويتر، إن خفض الوظائف أدى الى تقليص 15% من أفراد إدارة السلامة والثقة، مقابل خفض 50% من إجمالي عدد موظفي الشركة.

ويعتقد أن المالك الجديد لتويتر، إيلون ماسك، يسعى لخفض التكاليف بشكل كبير في الشركة بعد أن أتم صفقة الاستحواذ على المنصة بقيمة 44 مليار دولار الأسبوع الماضي، حيث قال في تغريدة "نحن بحاجة إلى دفع الفواتير".