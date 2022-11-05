 قاذفة استراتيجية أمريكية تنضم إلى التدريبات الجوية مع كوريا الجنوبية في سماء شبه الجزيرة الكورية - بوابة الشروق
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قاذفة استراتيجية أمريكية تنضم إلى التدريبات الجوية مع كوريا الجنوبية في سماء شبه الجزيرة الكورية

د ب أ
نشر في: السبت 5 نوفمبر 2022 - 9:58 ص | آخر تحديث: السبت 5 نوفمبر 2022 - 9:58 ص
أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي انضمام قاذفة استراتيجية أمريكية إلى تدريبات جوية مع الولايات المتحدة، بعد ظهر اليوم السبت، في استعراض واضح للقوة ضد كوريا الشمالية.

وذكر سلاح الجو الكوري الجنوبي، أن الطائرة الأمريكية "بي- 1 بي" ستشارك في تدريب الحلفاء "العاصفة اليقظة - فيجيلانت ستورم"، الذي يجرى في سماء شبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

وكان من المقرر أن تنتهي التدريبات، في بادئ الأمر، أمس الجمعة، لكن مددها الحليفان، يوما واحدا، ردا على استفزازات كوريا الشمالية، خلال فترة التدريب، بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أمس الأول الخميس.

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