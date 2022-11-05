إيطاليا ترغب في تفقد الوضع على متن سفينة إنقاذ ألمانية

أعربت إيطاليا عن رغبتها في تفقد الوضع على متن السفينة "هيومانيتي 1"، وهي إحدى السفن التي تديرها منظمات إنقاذ بحرية مدنية والتي تحمل مهاجرين ينتظرون قبالة سواحل صقلية من أجل تخصيص ميناء آمن.



وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، في روما، مساء الجمعة، إن "هيومانيتي 1" دخلت المياه الإيطالية ويتعين عليها الآن الانتظار قبالة سواحل كاتانيا لكي يتم فحصها لتتمكن السلطات من إلقاء نظرة على أي شخص ربما يحتاج إلى النزول من السفينة لأسباب صحية.



وقال السياسي المستقل "نحترم الحاجات الإنسانية".



وأضاف بيانتيدوسي أن أولئك الذين لن يتم السماح لهم بالنزول من السفينة سيبقون على متنها ويغادرون المياه الإيطالية "ثم سننتظر ونرى ما سيحدث".



وأوضح أن الوضع يخضع للمراقبة ساعة بساعة.



وكانت إيطاليا تسمح لسفن الإنقاذ بالرسو في موانئها، إلا أن الحكومة الجديدة بزعامة رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني أوضحت أنها ترغب في وقف وصول قوارب المهاجرين وأنها ترى أن هناك التزاما على الدول التي تحمل سفنها المهاجرين.