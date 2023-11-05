وزير الدفاع الإسرائيلي: تصريحات إلقاء قنبلة ذرية على غزة عديمة المسئولية

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أدان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، والتي قال فيها إن «إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة أحد الخيارات المتاحة أمام تل أبيب».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد: «تصريحات الوزير إلياهو عديمة المسئولية ومن الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل».

מגנה את דבריו חסרי הבסיס והאחריות של השר עמיחי אליהו.



טוב שלא אלו האנשים המופקדים על ביטחון ישראל. — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) November 5, 2023

وفي وقت سابق، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إن «أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة».

وأضاف الوزير الإسرائيلي عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: «هذا أحد الخيارات».

واستطرد: «لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة»، بحسب تعبيره.

وينتمي إلياهو إلى حزب «القوة اليهودية»، الذي ينتمي إليه أيضا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو الحزب الذي يؤيد بناء المستوطنات واحتلال أراضي القطاع.

وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريحات وزير التراث، قائلا إن كلامه «منفصل عن الواقع».

من جهته، شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، هجوما حادا على إلياهو، قائلا إن تصريحه «صادم ومجنون وصدر عن وزير غير مسئول».

وتابع: «وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر، وعلى نتنياهو إقالة وزير التراث».