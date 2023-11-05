المقاومة تخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال وتقتل عددا من الجنود من مسافة قريبة

قالت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن عناصر المقاومة خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال شمال غرب غزة، مؤكدة مقتل عدد من الجنود من مسافة قريبة.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد: «مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو شمال غرب غزة صباح اليوم وليلة أمس، ويدمرون دبابة بقذيفة (الياسين 105)، ويؤكدون قتلهم عدد من الجنود من مسافةٍ قريبة».

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جندي في معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى إلى 30 منذ بداية الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إلى إصابة اثنين بجروح خطرة في معارك مع المقاومة الفلسطينية شمال غزة أمس.

وأوضح أن «مقاتلًا في دورية تابعة للواء ناهال، وضابط مدرعات في الاحتياط، أصيبا بجروح خطيرة خلال المعارك البرية في قطاع غزة».

وأكد الناطق العسكري باسم حركة حماس أبو عبيدة، السبت، أن مقاتلي حماس دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي، خلال الـ48 ساعة الأخيرة في محاور القتال في قطاع غزة.

وأوضح: «يتعامل قناصة الجناح العسكري لحماس مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو على من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها».

وأضاف: «مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده».