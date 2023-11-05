ابنة زوج نائبة الرئيس الأمريكي تدعم حملة لجمع التبرعات لأطفال غزة

روجت إيلا إمهوف عارضة الأزياء الأمريكية وابنة دوغ إمهوف (يهودي) زوج كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحملة تدعم أطفال غزة ونشرت رابطا لجمع التبرعات.

وشاركت الفتاة البالغة من العمر 24 عاما رابطا لصندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين مع متابعيها على "إنستغرام" البالغ عددهم 315000.

وحتى الآن، نجح النداء المشترك على نطاق واسع في جمع ما يقرب من 8 ملايين دولار للمنظمة غير الربحية التي أنشأها الأمريكيون لمساعدة غزة والتي يبلغ عدد سكانها 50٪ من الأطفال.

وحملة جمع التبرعات لصالح غزة التي ساندتها إيلا إيمهوف أطلقها "صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين" وهي منظمة غير ربحية مقرها في كينت بأوهايو، حيث تمكن الصندوق من جمع أكثر من 7.9 مليون دولار حتى الآن، بينما تستهدف الحملة جمع 10 ملايين دولار، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وبالرجوع إلى موقع صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين، تبين أنه قد رفع من قيمة التبرعات المستهدفة إلى 20 مليون دولار بعد التفاعل والاستجابة الكبيرة التي لاقتها حملة التبرعات، ليصل حجم التبرعات حتى الآن إلى أكثر من 19 مليون دولار.

هذا، وانتقد عضو الكونغرس الجمهوري جيف فان درو، ابنة زوجة كامالا هاريس إيلا إيمهوف، وقال إن الأموال التي سيتم جمعها ستستخدم بشكل شبه مؤكد من قبل "حماس".

وصرح عضو لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب لصحيفة "نيويورك بوست" بأنه "أمر يثير قلقا كبيرا وأراه بغيضا".

وتابع قائلا "لكي أكون صادقا، أنا مندهش نوعا ما من ذلك، إنه أمر مقلق إلى أقصى درجة".

ودخلت الحرب يومها الـ30 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن إسرائيل تقتل طفلين وتصيب 10 أطفال كل 10 دقائق خلال هجومها المستمر على قطاع غزة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي قتل 3900 طفل وأصاب 8067 من الأطفال بجراح مختلفة منذ 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن 1250 طفلا لايزالون مفقودين تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائيلي منذ بدء الهجوم على القطاع.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9488 قتيلا وأكثر من 23500 جريح، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.