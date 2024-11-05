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كليوباترا وبوكس يرتفعان إلى 38.75 جنيه

رفعت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" أسعار بعض أنواع السجائر في السوق بنسبة تصل إلى 11.6%، بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، لـ"الشروق"، إن الزيادة تأتي في إطار تطبيق قانون 11 لعام 2023، الذي أتاح فتح الشرائح السعرية للسجائر.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

كليوباترا كينج: 38.75 جنيه بدلاً من 34.72 جنيه للعلبة

بوكس: 38.75 جنيه بدلاً من 34.72 جنيه للعلبة

سوبر: 38.75 جنيه بدلاً من 34.72 جنيه للعلبة

بوسطن: 38.75 جنيه بدلاً من 34.72 جنيه للعلبة

مونديال: 38.75 جنيه بدلاً من 34.72 جنيه للعلبة

كليوباترا بلاك: 38.75 جنيه بدلاً من 34.72 جنيه للعلبة