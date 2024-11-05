العاصفة الاستوائية رفائيل تتجه نحو جزر كايمان بينما تستعد كوبا للإعصار

تحركت العاصفة الاستوائية "رفائيل" نحو جزر كايمان، اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن تزداد قوتها وتتحول إلى إعصار وهي في طريقها إلى كوبا.

وكانت العاصفة على بعد 105 أميال (170 كيلومترا) جنوب غرب منطقة كينجستون في جامايكا، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء. وكانت السرعة القصوى للرياح المصاحبة لها تبلغ 60 ميلا في الساعة (95 كيلومترا في الساعة) وكانت تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 13 ميلا في الساعة (20 كيلومترا في الساعة)، بحسب ما ذكره المركز الوطني للأعاصير في ميامي.

وقال المركز إنه "من المتوقع أن تتحول العاصفة /رفائيل/ إلى إعصار في شمال غرب البحر الكاريبي بالقرب من جزر كايمان، مع اكتساب المزيد من القوة قبل أن تصل إلى اليابسة في كوبا".

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة بالقرب من جامايكا صباح اليوم الثلاثاء، وأن تمر بالقرب من جزر كايمان أو فوقها، مساء اليوم الثلاثاء، وأن تكون بالقرب من غرب كوبا أو فوقها يوم غد الأربعاء.