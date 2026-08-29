الحرس الثوري الإيراني: هرمز مغلق بكل قوة واقتدار والتصريحات الأمريكية كاذبة

علن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن طهران تفرض «سيطرة كاملة وحاسمة» على مضيق هرمز.

وقالت القوات البحرية التابعة للحرس، في بيان، إن «تصريحات المسئولين الأمريكيين بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحًا هي أكاذيب واضحة، وتهدف فقط إلى التحكم في أسعار النفط والتغطية على إخفاقاتهم».

وأضاف البيان: «مقاتلونا يفرضون سيطرة كاملة وحاسمة على هذا الممر المائي الاستراتيجي، ومضيق هرمز مغلق بكل قوة أمام جميع السفن التي تعتزم العبور من دون التنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وأكد الحرس الثوري أنه سيواصل هذا النهج «حتى تتوقف اعتداءات الجيش الأمريكي على إيران، ويتم تنفيذ الالتزامات المقررة».

وفي وقت سابق، قال موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسئولين أمريكيين، إن إيران فقدت جزءا كبيرا من سيطرتها على مضيق هرمز، بينما بات الجيش الأمريكي يسيطر فعليا على معظم المضيق.

وأضاف المسئولون أن إيران لا تزال تطلق النار على السفن العابرة للمضيق، لكن قدرتها على استهدافها بدقة أصبحت محدودة، مشيرين إلى أن 2% فقط من السفن التي عبرت المضيق خلال الشهر الماضي تعرضت للاستهداف.

وأوضحوا أن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم يشبه الألغام من الممر الرئيسي للمضيق، تبيّن أن 11 منها فقط ألغام حقيقية، وأن عددا قليلا منها كان مزروعا بصورة صحيحة.

وأشار المسئولون إلى أن حركة الملاحة عبر القناة الجنوبية للمضيق ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة، لتصل إلى ما بين 20 و30 ناقلة كل ليلة، تحمل في المتوسط بين 9 و10 ملايين برميل من النفط، وهو ما يمثل نحو نصف حجم حركة الملاحة البحرية قبل الحرب.

وقال المسئولون إن تغير المعطيات في مضيق هرمز يمنح إدارة الرئيس دونالد ترامب، موقفا أقوى في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران، معتبرين أن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي ركزت جزئيا على المضيق، لم تعد ذات صلة.