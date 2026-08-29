رئيس الوزراء يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها في أفريقيا

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متجهاً إلى جمهورية أنجولا الشقيقة، للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها في أفريقيا.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال فعاليات القمة، التي تستضيفها العاصمة الأنجولية لواندا، بمشاركة عددٍ من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، لبحث أبرز الملفات ذات الأولوية على أجندة الاتحاد الإفريقي، في مقدمتها تحقيق السلام والأمن، ودفع جهود منع النزاعات وتسوية الأزمات، ودعم الاستقرار في الدول المتأثرة بالصراعات، بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والذي توليه مصر اهتماماً خاصاً داخل الاتحاد الإفريقي، كما يعقد رئيس الوزراء عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في هذه القمة.

وتأتي هذه المشاركة رفيعة المستوى في هذا المحفل القاري المهم، تجسيداً لحرص الدولة المصرية على تكريس دورها المحوري والاستراتيجي إلى جانب الشركاء في القارة الأفريقية، في مناقشة التحديات التي تشهدها القارة، ودفع فرص دعم السلم والأمن، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وبناء شراكات جادة لتنفيذ مشروعات مُشتركة تحقق تطلعات وآمال الشعوب الأفريقية.